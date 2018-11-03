В Харькове священник на внедорожнике разгромил кладбище, проехавшись на внедорожнике Toyota по могилам и оградкам. Видео с инцидентом появилось в YouTube "ТипичнОЕ ХТЗ". Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло на 14 кладбище на Логачевке. Полицейские проводят проверку по факту случившегося, говорится на сайте полиции Харьковской области.

На видео видно, как авто пытается развернуться и выехать с территории кладбища, однако вместо этого разрушает памятники и ограды могил. Через некоторое время из машины вышел священник в рясе. Харьковчане в соцсетях узнали водителя. В комментариях они утверждают, что это настоятель Александровской церкви (УПЦ МП) в районе ХТЗ отец Михаил.

В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.

Уточняется, что автомобиль Toyota по неизвестным причинам заехал на территорию и повредил 10 памятников. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Как сообщала "Страна", в российском вузе голые статуи "одели", чтобы не смущать священников.

Также "Страна" писала, как невеста Бибера пришла к священнику в спортивном костюме с надписью "Россия" на груди.

Ранее также стало известно, как польского священника внесли на "Миротворец" за антиукраинские высказывания.