В Харькове священник на джипе крушил памятники и ограды могил на кладбище. Фото и видео
В Харькове священник на внедорожнике разгромил кладбище, проехавшись на внедорожнике Toyota по могилам и оградкам. Видео с инцидентом появилось в YouTube "ТипичнОЕ ХТЗ". Отмечается, что чрезвычайное происшествие произошло на 14 кладбище на Логачевке. Полицейские проводят проверку по факту случившегося, говорится на сайте полиции Харьковской области.
В пресс-службе полиции Харьковской области сообщили, что по данному факту начато досудебное расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.297 (надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) Уголовного кодекса Украины.
Уточняется, что автомобиль Toyota по неизвестным причинам заехал на территорию и повредил 10 памятников. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
Как сообщала "Страна", в российском вузе голые статуи "одели", чтобы не смущать священников.
Также "Страна" писала, как невеста Бибера пришла к священнику в спортивном костюме с надписью "Россия" на груди.
Ранее также стало известно, как польского священника внесли на "Миротворец" за антиукраинские высказывания.