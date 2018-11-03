Госбюджет Украины на 2019 год примут 22 ноября этого года при остатке средств на Едином казначейском счете к началу октября до 21,388 млрд грн с 27,085 млрд грн на начало сентября. Об этом сообщил министр Кабмина Александр Саенко, сообщает пресс-служба правительства.

По словам Саенко, проект госбюджета получил заключения и предложения от народных депутатов, а также предварительное одобрение Верховной Радой. В ближайшее время документ будет внесен в парламент ко второму чтению.

"22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы госбюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без никаких проблем с финансированием", - сказал он в эфире радио "Новое время".

Он также отметил, что государственный бюджет на 2019 год предполагает осовременивание пенсий, повышение пенсионных выплат на следующий год, перерасчет пенсий военнослужащих, бюджет армии и вопрос субсидий. "По сути, государственный бюджет, который предложен сегодня правительством, сохраняет все положительные программы которые были, и по большинству программ суммы финансирования увеличиваются", - резюмировал Саенко.

Напомним, проект госбюджета на 2019 год депутаты поддержали за основу 18 октября.

Отметим, в календаре работы Верховной Рады в этом месяце будут две пленарные недели - с 6 по 9 ноября и с 20 по 23 ноября. В декабре первое сессионное заседание состоится 4 числа.

Как сообщала "Страна", из госбюджета выделят почти 2 миллиона на постановку пьесы Сенцова.

Также стало известно, что в НБУ пообещали до выборов не финансировать бюджетный дефицит за счет внутреннего рынка Украины.