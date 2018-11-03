В субботу, 3 ноября, синоптики прогнозируют сильные температурные изменения по всей территории Украина: на юге будет очень тепло, а вот на востоке, особенно в ночное время, следует ожидать морозов до -3 градусов. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

Средняя температура воздуха в стране установится на уровне +9…+13 градусов тепла. По данным синоптиков, во всех областях, кроме Закарпатья, ожидается малооблачная погода без осадков. Температура воздуха на востоке, севере и в центре страны будет держаться на уровне от +9 до +13 градусов. Ночью будет холодно, температура опуститься до -3… +9 градусов.

В южных областях ожидается небольшая облачность, без осадков. Теплее всего будет в Одессе и на Крымском полуострове – до +17 градусов. В остальных областях от +13 до +15 градусов. Ночью от +5 до +10 градусов.

На Западе Украины ожидается максимально теплая, летняя погода: днем +13… +21 градус тепла. Ночью +7… +10 градусов.

Что касается столицы, тут ожидается температура воздуха днем +11...+13 и без осадков. Ночью будет незначительно прохладнее: +7...+9 градусов.

Скриншот: meteo.gov.ua

Ранее синоптик показала фото антициклона Yogi, который сохраняет в Украине теплую туманную погоду.

Также "Страна" писала, что В Киеве начало ноября будет сухим и прохладным.