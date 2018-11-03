В Киеве в ночь на субботу, 3 ноября, поступила информация, что путепровод возле метро "Левобережная" заминирован. Об этом говорится в аккаунте Киев оперативный в Facebook.

"Внимание! Поступила информация, что путепровод возле метро "Левобережная" заминирован. На месте работают взрывотехники. Движение транспорта временно перекрыто", - говорится в сообщении.

Фото и видео: facebook.com/KyivOperativ/

Как сообщала "Страна", 2 ноября в киевском метро закрыли на вход и выход станцию Майдан Независимости, где ищут бомбу. После в метро сообщили, что станцию открыли, опасных предметов не нашли.

Накануне в Киеве эвакуировали более 2 тысяч пассажиров ж/д вокзала из-за сообщения о минировании.

Мы писали, что в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыта станция метро "Площадь Льва Толстого"