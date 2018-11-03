Посол Венгрии Эрно Кешкень завершил свою каденцию в Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар на своей странице в соцсети Facebook.

"Завершил свою каденцию посол Венгрии в Украине господин Эрно Кешкень. Несмотря на последние турбулентности в двусторонних отношениях, господин посол профессионально выполнял свои обязанности и пытался искать компромиссы. Пожелал ему хорошей дороги и успехов на родине", - написал Боднар.

Фото: facebook.com

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев в ближайшее время выдаст агреман на кандидатуру нового посла Венгрии в Украине. Новым посланником Будапешта в Украине должен стать один из самых высоких по рангу венгерских дипломатов, государственный секретарь МИД Иштван Ийдярто. Для его назначения Украина должна согласовать его кандидатуру.

Как сообщала Страна, Венгрия переименовала "министра по Закарпатью" в длинную должность "министра Карпатского бассейна".

Ранее Тука заявил, что Венгрия при помощи России провела спецоперацию с паспортами в Украине.

Мы писали, что Венгрия пожаловалась генсеку НАТО на ухудшение отношений с Украиной.