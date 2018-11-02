В пятницу, 2 ноября, американский поставщик фильмов и сериалов компания Netflix выпустила 1 серию 6 сезона популярного телесериала "Карточный домик". Об этом сообщает Еxpress.

Это первая серия за все существование сериала, которая вышла без Кевина Спейси, игравшего, до обвинения в сексуальных домогательствах, главную роль - президента США Френка Андервуда в предыдущих пяти сезонах.

Теперь главную роль будет исполнять Робин Райт, игравшая жену Андервуда Клер: она станет 47-м президентом Соединенных Штатов. По сюжету, она - первая женщина, которой удалось занять эту должность.

Ранее стриминговый сервис Netflix отменил съемки спин-оффа популярной политической многосерийной драмы Карточный домик. Согласно сообщению, сериал должен был развивать сюжетную линию персонажа по имени Даг Стампер. Отмену подтвердил актер Майкл Келли, который сыграл в сериале главу президентской администрации Дага Стампера.

Как сообщала "Страна", Netflix показала трейлер финала сериала "Карточный домик".

Мы рассказывали, как Тимошенко нарядилась в костюм героини сериала "Карточный домик".

Также умер актер, сыгравший друга президента США в сериале "Карточный домик".