Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба инициировал новый конкурс на замещение 27 руководящих должностей в этом ведомстве.

Как сообщила пресс-служба ГБР в пятницу, с соответствующим письмом он обратился сегодня к внешней конкурсной комиссии.

Пресс-служба напоминает, что директор Бюро отказался утвердить 27 победителей предыдущего конкурса из-за того, что внешняя конкурсная комиссия уничтожила результаты их тестирования на полиграфе. По мнению Трубы, это нарушает регламент, утвержденный Кабмином.

"В связи с уничтожением материалов полиграфа у меня отсутствуют условия для подготовки и принятия кадрового решения", - приводит пресс-служба слова Романа Трубы. В пресс-службе подчеркивают, что новый конкурс не отразится на работе ГБР. Верховная Рада приняла Закон о создании Бюро 12 ноября 2015 года.

Создание этого органа предусмотрено Конституцией Украины: к нему должны перейти от прокуратуры функции досудебного расследования. Бюро будет расследовать преступления, совершённые высшими должностными лицами, служащими НАБУ и САП, а также военными преступниками. Роман Труба обещает сохранять независимость Бюро и надеется запустить его полноценную работу уже в ноябре нынешнего года, несмотря на проблемы с замещением руководящих должностей.

Как сообщала "Страна", Глава ГБР Роман Труба принял присягу у первых сотрудников Бюро езе в августе.

Мы писали, что суд перенес рассмотрение иска нардепа от БПП против назначения Трубы главой ГБР.

Ранее Труба сообщил, когда в Украине заработает Государственное бюро расследований.