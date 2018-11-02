В юридическом отделе Украинской православной церкви (УПЦ) объяснили, что смена ее названия позволит украинской властям аннулировать договоры об аренде лавр.

Если Верховная Рада примет законопроект 5309, то придется пересмотреть договоры об аренде лавр, объяснил глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов в эфире канала "UA:Перший".

"Если структура юридическая заходит в процесс реорганизации, изменения названия, то встанет вопрос о возобновлении договоров с Киево-Печерской лаврой, с Почаевской лаврой", – сообщил глава юротдела на 17:38 минуте программы "Cвітло".

По его мнению, такая ситуация позволит на законных основаниях отобрать у Церкви лавры и храмы.

Видео: youtube.com/

Как сообщал СПЖ ранее, действующий договор об аренде Киево-Печерской лавры расторгнуть нельзя, т.к. монахи соблюдают все условия пользования историческим памятником. Протоиерей Александр уверен, что для переименования УПЦ нет поводов. Они могут появиться только после принятия соответствующего законопроекта.

Законопроект № 5309 касается названия религиозных организаций и объединений, чей "руководящий центр" находится "в государстве, которое по закону признано осуществляющим военную агрессию против Украины и/или временно оккупировало часть территории Украины".

Спикер УПЦ КП Евстратий Зоря сообщил, что Киевский патриархат просит Верховную Раду принять этот законопроект.

"Мы просим Верховную Раду принять такой закон, чтобы Церковь в Украине, которая называется "Украинская Православная Церковь", носила свое правдивое название "Русская Православная Церковь в Украине", – заявил спикер УПЦ КП и подчеркнул, что граждане государства "имеют право знать правду".

Как сообщала "Страна", ранее в РПЦ объяснили заявления константинопольского архиепископа личной злобой к Русской церкви.

Мы писали, что в Константинополе пригрозили РПЦ санкциями.