С 1 декабря 2018 года Нацбанк вводит обязательный норматив ликвидности - коэффициент покрытия ликвидностью (LCR). Решение Правления учитывает итоги проведения тестовых расчетов LCR, которые проводились с 1 июня 2018 года. Норматив LCR установлен по всем валютам, а также отдельно по группе иностранных валют. Банки также будут рассчитывать коэффициент LCR в гривне, однако НБУ не определяет его обязательное минимальное значение, передает ЮрЛига.

Постановление № 114 вступает в силу с 1 декабря 2018 года.

Значение нормативов LCR будет определяться как 30-дневная среднеарифметическая скользящая величина. Таким образом, первой отчетной датой для нормативов LCR определено 31 декабря 2018 года.

Согласно постановлению Правления Нацбанка от 30 октября 2018 года № 114 минимальное значение нормативов LCR будет доведено до уровня 100 % поэтапно по следующему графику:

- 80 % - начиная с 31 декабря 2018 года;

- 90 % - начиная с 1 июня 2019 года;

- 100 % - начиная с 1 декабря 2019 года.

С января 2019 года регулятор начнет публикацию информации о выполнении LCR в разрезе банков.

Нацбанк напомнил, что коэффициент покрытия ликвидностью (LCR) устанавливает минимально необходимый уровень ликвидности для покрытия чистого ожидаемого оттока средств из банка в течение 30 дней с учетом стресс-сценария.

Он более эффективно, чем действующие нормативы, отражает уровень стойкости банка к краткосрочным шокам ликвидности - характерного для кризисных периодов, когда происходит значительный отток средств клиентов. Выполнение LCR будет свидетельствовать, что банк обеспечен ликвидностью в объеме, достаточном для полного исполнения им обязательств в течение 30 дней в кризисных условиях.

Решением Правления НБУ № 732-рш одобрены изменения в Методику расчета коэффициента покрытия ликвидностью (LCR).

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