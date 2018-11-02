С 3 по 6 ноября украинцам, как и всем остальным жителям третьей от Солнца планеты, предстоит пережить мощную магнитную бурю.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

Поскольку ноябрь так называемый "переходный" месяц, когда человеческий организм наиболее подвержен климатическим факторам, буря будет представлять особую угрозу. Упадок сил, скачки давления, перепады настроения и другие недомогания, по прогнозу медиков, почувствуют все без исключения.

По словам метеорологов, наиболее мощная вспышка солнечной активности ожидается 3 ноября, это самый опасный день. В последующие дни – 4,5 и 6 ноября активность Солнца пойдет на спад, но все еще будет превышать норму.

Что можно сделать для облегчения стресса?

Реакция на магнитные бури у каждого человека индивидуальна. Однако если вы подвержены заболеваниям, у вас ослаблен иммунитет и вы находитесь в стрессовой ситуации - ваш организм может дать сбой и отреагировать на геомагнитную обстановку серьезным ухудшением самочувствия.

Режим питания

Во время магнитных бурь, а также перед ними - скорректируйте свой режим питания. Нужно будет воздержаться от алкоголя и переедания, а также от жирной, острой и соленой еды. В это время лучше сделать акцент на здоровой пище. Осень- сезон тыкв и винограда - обратите на них внимание!

Больше воды

Постарайтесь употреблять как можно больше воды. Также подойдут чаи, компоты, травяные настои. И постарайтесь воздержаться от кофе, крепкого чая и любых бодрящих напитков - этим вы можете перегрузить сердечно-сосудистую систему. Особенно это относится к времени перед сном - эти напитки только ухудшат ваше самочувствие в период адаптации к похолоданию.

Свежий воздух

Во время магнитных бурь и особенно - адаптации к ноябрю и похолоданию старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе.

Разгрузите нервную систему

В период активность негативного природного явления необходимо избегать усиленных занятий спортом, а также различным умственным трудом. Старайтесь избегать ссор и конфликтов. Кроме того, рекомендуется не браться за работу, которая требует сосредоточения или монотонности действий.

Как сообщала "Страна", на Солнце обнаружили корональные дыры, котрые могут вызвать магнитные бури на Земле.

Мы писали, что ученые объяснили причину таинственных узоров на поверхности Луны древним магнитным полем