В честь годовщины сольного проекта Настя Каменских показала фото в пиджаке на голое тело
2 ноября исполнился год с тех пор, как украинская певица Настя Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK. Об этом она написала в своем Instagram.
Отметим, что именно 2 ноября 2017 года, после того как проект "Потап и Настя" был поставлен на паузу, Каменских представила свой первый сингл и клип "#этомояночь" в рамках собственного сольного проекта NK.
Спустя год в своем Instagram Каменских выложила пост с благодарностями всем, кто помогал, поддерживал и участвовал в этом проекте.
"За это время столько всего произошло: сольный альбом "No Komments", крутые хиты, 6 видеоработ, атмосферный "Xmas with NK". Презентация Peligroso на главных латиноамериканских радио и ТВ-передачах в США. Уже второй год я делюсь 13-летним опытом работы в шоу-бизнесе с молодыми талантами в Х-фактор. Безумно счастлива, что мои любимые проекты находят отклик в ваших сердцах", - сказано в сообщении.
К посту Настя Каменских прикрепила фото, на котором она предстает перед поклонниками в строгом пиджаке и галстуке на голое тело. Образ сопровождают ее фирменные кудряшки.
Скриншот: Instagram/ kamenskux
На еще одном праздничном снимке певица запечатлена с воздушными шарами в стильном спортивном костюме.
Скриншот: Instagram/ kamenskux
Напомним, Настя Каменских рассказала, как быстро выучить испанский язык.
Также мы писали, что Настя Каменских презентовала новый клип "Lomala".