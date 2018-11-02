2 ноября исполнился год с тех пор, как украинская певица Настя Каменских начала сольную карьеру под псевдонимом NK. Об этом она написала в своем Instagram.

Отметим, что именно 2 ноября 2017 года, после того как проект "Потап и Настя" был поставлен на паузу, Каменских представила свой первый сингл и клип "#этомояночь" в рамках собственного сольного проекта NK.

Спустя год в своем Instagram Каменских выложила пост с благодарностями всем, кто помогал, поддерживал и участвовал в этом проекте.

"За это время столько всего произошло: сольный альбом "No Komments", крутые хиты, 6 видеоработ, атмосферный "Xmas with NK". Презентация Peligroso на главных латиноамериканских радио и ТВ-передачах в США. Уже второй год я делюсь 13-летним опытом работы в шоу-бизнесе с молодыми талантами в Х-фактор. Безумно счастлива, что мои любимые проекты находят отклик в ваших сердцах", - сказано в сообщении.

К посту Настя Каменских прикрепила фото, на котором она предстает перед поклонниками в строгом пиджаке и галстуке на голое тело. Образ сопровождают ее фирменные кудряшки.

Скриншот: Instagram/ kamenskux

На еще одном праздничном снимке певица запечатлена с воздушными шарами в стильном спортивном костюме.

Скриншот: Instagram/ kamenskux

Напомним, Настя Каменских рассказала, как быстро выучить испанский язык.

Также мы писали, что Настя Каменских презентовала новый клип "Lomala".