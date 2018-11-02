Президент Украины Петр Порошенко встретится с Вселенским патриархом Варфоломеем во время своего официального визита в Турцию, заявляет представитель главы Украинского государства в Верховной Раде Ирина Луценко.

"И обязательно он заедет к Вселенскому патриарху, чтобы поблагодарить его за позицию по Томосу, уже объявленную", - сказала Луценко в эфире телеканала "Интер" в пятницу вечером.

Как сообщалось, Порошенко посетит Турцию 3-4 ноября.

"3 ноября в Стамбуле под председательством президентов Украины и Турции состоится седьмое заседание стратегического совета высокого уровня. Повесткой дня мероприятия предусмотрено обсуждение ключевых вопросов двухстороннего политического диалога, современного состояния и перспектив развития украинско-турецкого сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, оборонно-промышленной, энергетической, транспортной, культурно-гуманитарной, образовательной и туристической сферах", - говорится в сообщении.

Петр Порошенко также проведет отдельные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, Константинопольский архиерей заявил, что в Украине больше не существует Московского патриархата, но и Киевский патриархат тоже.

Мы сообщали, почему Константинополь оказался признать Киевский патриархат.