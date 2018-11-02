2 ноября в Конституционный суд Украины поступило представление относительно конституционности решения Рады касаемо обращения к СНБО о санкциях против каналов "112-Украина" и "NewsOne".

Документ опубликован в рубрике "На рассмотрении суда" на официальном сайте конституционного суда.

Представление относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления Верховной Рады Украины "Об одобрении предложений по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" от 4 октября 2018 года № 2589-VIII подали 49 народных депутатов Украины.

Уполномоченными по данному документу являются парламентарии из фракции "Оппозиционный блок" Нестор Шуфрич, Василий Нимченко, Игорь Шурма.

По мнению депутатов, принятие постановления парламента "произошло с нарушениями Верховной Рады Украины конституционности процедуры его рассмотрения и одобрения, в том числе искажением результатов голосования народных депутатов путем их неперсонального голосования, а парламент, приняв постановление, вышел за границы своих полномочий, установленных Конституцией Украины".

Таким образом, по мнению парламентариев, данное постановление Рады не отвечает положениям статей 6,8, 19, 84,85, 88 и 91 Основного закона, поэтому они просят КС признать его неконституционным.

Ранее на сайте президента появилась петиция в защиту NewsOne и 112.

Также мы писали, что во время принятия решения по санкциям против 112-Украина и NewsOne кнопкодавили и голосовали пустые стулья.