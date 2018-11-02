16 октября 2018 года вступили в силу Изменения к Порядку предоставления Государственной фискальной службой Украины информации из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков о доходах физических лиц по запросам Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, которые утверждены приказом Министерства финансов Украины от 31 августа 2018 года № 727, решением Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции от 31 августа 2018 года № 1897, передает ЮрЛига.

Основной целью изменений к Порядку является усовершенствование механизма предоставления Национальным агентством в ГФС запросов на получение информации из Государственного реестра физических лиц - налогоплательщиков (Государственный реестр) о доходах физических лиц путем автоматизации процесса взаимодействия между информационно-телекоммуникационной системой "Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" (ИТС Реестр) и Государственным реестром.

Для обеспечения надлежащей защиты информации в соответствии с законодательством взаимодействие ИТС Реестр и Государственного реестра будет осуществляться по каналам конфиденциальной связи специальной информационной телекоммуникационной системы органов исполнительной власти Национальной системы конфиденциальной связи.

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