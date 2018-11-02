Украинцев начнут штрафовать за использование символики Национальной полиции уже в мае 2019 года. Об этом идет речь в законе №2584-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования наименования и признаков принадлежности к Национальной полиции Украины", который вступил в силу 2 ноября, сообщает "Юрлига".

Теперь в законе о Нацполиции содержится пункт, определяющий признаки принадлежности к полиции и порядок их использования. К ним относятся символика полиции, униформа полицейских, специальные звания, ведомственные награды, специальный жетон и служебное удостоверение полицейского. Использование наименования полиции или производных от него, в том числе изложенных на иностранном языке, признаков принадлежности к полиции осуществляется полицией, а в других случаях - по решению руководителя полиции.

Со 2 мая 2019 года вводится админответственность за незаконное использование наименования и признаков принадлежности к полиции. В случае, если правонарушение совершает физическое лицо, то сумма штрафа составит 1000 - 2000 грн. Если символику используют органы государственной власти, местного самоуправления, юрлица, ФЛП - 2000 - 3000 грн. За те же действия, совершенные повторно в течение года, физлиц накажут штрафом от 51 до 68 тыс. грн, а ФОП и должностных лиц - от 68 до 85 тыс. грн.

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