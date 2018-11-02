11 ноября в Париже, где состоятся торжества по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, на которые приглашены и глава Украины, и президент РФ, не может быть встречи Порошенко и Путина один на один. Об этом в эфире "Интера" сообщила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, пишет "Интерфакс".

По ее словам, на эту дату запланированы разные встречи, но тет-а-тет Порошенко и Путин общаться не будут.

"Зная, как Путин искривляет всю эту ситуацию – ничего об Украине без Украины. Может быть многосторонняя встреча, при свидетелях: "Нормандский формат", страны Будапештского меморандума, но ни одной встречи с глазу на глаз с Путиным быть не может", - сказала Ирина Луценко.

По ее словам, возможен лишь прозрачный разговор при свидетелях с серьезными аргументами.

Напомним, встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на торжествах по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны в Париже будет краткой.

Также мы писали, что Порошенко отметит 100-летие окончания Первой Мировой вместе с Трампом и Путиным.