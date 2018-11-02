Трехлетний мальчик Витя из Винницкой обалсти, который чуть не умер из-за обычного леденца, вышел из комы и начал самостоятельно дышать. В больницу малыша доставили без сознания, он случайно глотнул конфету на палочке, она застряла в горле и перекрыла дыхание. И хотя родителям удалось вытолкнуть опасную вкусняшку из горла мальчика, мальчик в сознание не приходил, говорится в сюжете ТСН.

Его повезли в районную больницу, там подключили к аппарату искусственного дыхания. Затем из Винницы срочно прислали реанимобиль и перевезли Витю в областную детскую больницу. Там он вышел из комы, начал дышать и говорить. А еще просит разрешения смотреть мультики. "Он все помнит, как зовут его папу, брата, сестренку, дома. Он увидел телефон, попросил мультики", - говорит мама Вити.

Видео: youtube.com

"Одышки нет, признаков серьезного поражения легких и сердца нет. Отсутствуют также и критические признаки поражения центральной нервной системы. Есть данные о том, что все будет хорошо", - уточняет завотделением анестезиологии и интенсивной терапии областной детской больницы Анатолий Стародуб.

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