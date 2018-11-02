Информация о том, что из-за вакцинации против гриппа можно заболеть, является абсолютным мифом. Об этом на своей странице в Facebook написала глава Минздрава Ульяна Супрун.

Она подчеркнула, что вакцина содержит инактивированный (неживой) вирус, который просто не может заразить организм человека. И даже те случаи, когда привитый от гриппа человек все равно заболел, легко объясняются.

Во-первых, вакцина против гриппа начинает действовать не сразу. Обычно иммунитет формируется в течение двух-трех недель после вакцинации. Во-вторых, по разным причинам организм может выработать недостаточно антител после вакцинации. Однако и в этом случае, по информации Супрун, вакцинация приносит пользу. Привитый человек переносит грипп гораздо легче, он проходит как обычная простуда и без осложнений.

Также глава Минздрава напомнила, что вакцинироваться можно в течение всего эпидсезона, то есть с осени и до весны.

Супрун перечислила и противопоказания такой процедуры: вакцины против гриппа не вводятся детям младше 6 месяцев, а также больным, у которых простуда сопровождается температурой выше 38 - 38,5°С. Кроме того, в этот список входит тяжелая аллергическая реакция (анафилактическая) на предыдущую дозу вакцины или известная тяжелая аллергическая реакция на один из компонентов вакцины (например, куриный белок).

Скриншот: Facebook/ Уляна Супрун

Напомним, ранее Супрун увидела в нежелании украинцев вакцинироваться вину России.

Также мы писали, что в Минздраве решили разрешить бесплатную вакцинацию от кори взрослых украинцев из группы риска.