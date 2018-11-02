1 ноября завершился четырнадцатый тур Украинской хоккейной лиги, в рамках которого харьковский клуб добыл волевую победу над "Ледяными Волкам", "Донбасс" не сумел увезти очки из Херсона, а "Кременчук" в упорной борьбе обыграл "Белый Барс".



МХК "Динамо" - "Ледяные Волки" 2:1 (0:1; 1:0; 1:0)

В Харькове тур открыли принципиальные противники МХК "Динамо" и "Ледяные Волки". Принципиальность встречи подтвердилась не только упорной борьбой в каждом эпизоде матча, но и счётом на табло. Сначала киевляне открыли счёт в матче, но потом Дмитрий Халин дважды отличился в воротах Никиты Глотова и вывел свою команду вперёд, установив окончательный счёт 2:1.

Отметим, что этот матч стал первым для обеих команд, который закончился в основное время – до этого первая встреча клубов закончилась в серии послематчевых бросков, а судьба второго очного поединка решилась в овертайме.

"Днепр" – "Донбасс" 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Встреча в Херсоне была не менее ожесточённой, чем матч в Харькове – тут за места в турнирной таблице боролись "Днепр" и "Донбасс". Клубы выдали очень яркую и зрелищную игру, ни на секунду не позволяя расслабиться противнику. Счёт открытым шайбам удалось открыть только на экваторе поединка – отличился капитан херсонцев Николай Коляда, а потом, пользуясь ошибками дончан, херсонский клуб смог ещё дважды прошить Богдана Дьяченко.

Казалось бы, сухая победа у "Днепра" уже в кармане, но дончанам под конец поединка всё же удалось словить голевое везения и прошить Олега Петрова – дважды отличился Александр Костиков. Однако, времени не хватило команде Сергея Витера, чтобы сравнять счёт и перевести матч в овертайм.

Стоит отметить яркую и надёжную игру голкиперов Олега Петрова и Богдана Дьяченко, которые держали на замке свои ворота и не позволяли противнику забрасывать шайбы.

Отметим, что эта победа стала третьей для херсонцев над донецкой командой в этом сезоне и позволила оторваться от действующего чемпиона Украины на 9 очков в турнирной таблице.



"Белый Барс" - "Кременчук" 1:3 (1:1; 0:1; 0:1)



Хоть изначально "горожане" выглядели явными фаворитами встречи, да и разрыв в 25 очков явно подразумевал игру в "одни ворота", но в целом по ходу матча команды играли абсолютно наравне. Первый период клубы закончили с равным счётом, но дальше много удалений сыграли с белоцерковцами злую шутку, и кременчужане в большинстве смогли "дожать" противника из Белой Церкви.

Действительно хорошую игру показали оба клуба, и видно, что наконец-то команда из Белой Церкви начала добавлять и "кусаться" в матчах против лидеров чемпионата.

На данный момент турнирная таблица третьего сезона Украинской хоккейной лиги выглядит таким образом:

Напомним, что пятнадцатый тур УХЛ пройдёт уже в эти выходные. 3 ноября сначала в 13:00 встретятся "Белый Барс" с МХК "Динамо" (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua), а потом в 19:00 "Кременчук" дома примет "Донбасс" (прямая трансляция – телеканал XSPORT). 4 ноября в 14:00 в Херсоне тур закроют "Днепр" и "Ледяные Волки" (прямая трансляция – сайт XSPORT.ua).

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