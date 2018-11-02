Дональд Трамп объявил о новых санкциях США, которые будут действовать с 5 ноября. Соответствующий пост он выложил в своем Twitter.

Президент США опубликовал плакат в стиле сериала "Игра престолов", где вместо канонической цитаты "Зима близко" на нем написано "Санкции близко".

Очевидно, что речь может быть о проанонсированных ранее штрафных мерах против Ирана. Еще в сентябре на Генассамблее ООН он заявил, что "кампания экономического давления" на Иран, который Вашингтон считает спонсором терроризма, будет продолжена.

Можно было бы предположить, что речь и об антироссийских санкциях. Однако советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон в конце октября заявил, что Вашингтон пока не планирует вводить новые штрафные меры против России.



Фото: Twitter/ Donald J. Trump

Напомним, Трампа обвинили в расизме после его антиимигрантского ролика.

Также мы писали, что Трамп заявил, что он правильный человек, который спас планету от ядерной войны, потому что успел договориться с Ким Чен Ыном.