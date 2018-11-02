Нацбанк спрогнозировал снижение объема международных резервов на конец 2018 года с $20,7 миллиарда до $19,2 миллиарда. Об этом говорится в инфляционном отчете НБУ за октябрь 2018 года. В 2019 году, по прогнозам регулятора, резервов будет $18,6 миллиардов, а на $18,8, как ожидали ранее.

"Объем резервов на конец этого года зависит, прежде всего, от объема транша по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом, поступления иного официального финансирования и объема размещения еврооблигаций правительством", - говорится в отчете.

Но учитывая то, что недавно правительство разместило еврооблигации, в 2019 международные резервы могут вырасти до $19,2 миллиардов, что будет составлять 3,2 месяца импорта будущего периода.

"Продолжение сотрудничества с МВФ также позволит сохранить объем международных резервов на таком же уровне в 2019-2020 годах, несмотря на период пиковых выплат по государственному долгу", - добавили в Нацбанке.

Международные резервы в сентябре 2018 года сократились на 3,5% и по состоянию на 1 октября составляли 16,638 млрд долларов. Существующие резервы покрывают 2,8 месяца будущего импорта.

Ранее НБУ описал риски, которые описаны в новой денежно-кредитной политике. Всего их восемь:

Эскалация конфликта на востоке Украины: может привести к ухудшению ожиданий и к негативным социально-экономическим последствиям.

Ухудшение ситуации с судоходством в Черном и Азовском морях: может существенно уменьшить экспорт черных металлов и сельскохозяйственной продукции из восточного и южного регионов Украины.

Торможение структурных реформ: усложняет доступ Украины к международным рынкам капиталов на фоне высоких объемов погашения внешних долгов в 2019-2020 годах. Особенно этот риск обостряется на фоне президентских и парламентских выборов в 2019 году.

Трудовая миграция: повышение диспропорции между спросом и предложением на рынке труда может вылиться в увеличение затрат на оплату труда и, соответственно, в ускорение инфляции и в снижение потенциала экономики.

Переход мировой экономики в фазу спада: повышает риск падения цен на мировых товарных рынках, уменьшения объемов украинского экспорта и валютных поступлений.

Отток капитала из развивающихся стран: как только начнется отток (и из Украины в том числе), центральные банки развивающихся стран будут вынуждены отреагировать повышением своих процентных ставок.

Снижение объемов транзита газа через территорию Украины: будет ухудшать состояние текущего счета платежного баланса и усиливать давление на обменный курс гривны.

Негативные демографические тенденции: обусловят увеличение бюджетных расходов, что потребует повышения доходов бюджета и пересмотра фискальной политики.

Как сообщала "Страна", в НБУ подумали и решили не менять учетную ставку, несмотря на побившую прогнозы инфляцию.

Ранее мы писали, что согласно прогнозу НБУ на 2019 год оост ВВП в Украине замедлится, а инфляции - ускорится.

Также мы писали, когда начнется новый мировой кризис и как он ударит по Украине.