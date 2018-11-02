Солдаты 46-го отдельного батальона "Донбасс" (наследнике добробата "Донбасс") 54-й бригады ВСУ вновь заявляют об избиениях со стороны командиров.

Об очередном случае неуставщины "Стране" рассказал участник боевых действий с 2015 года сержант Валерий Земляной с позывным "Зема".

"22 октября в палаточном городке батальона под Башкировкой я дежурил дневальным. В палатку зашел заместитель комбата, старший лейтенант Михаил Стребиж – позывной "Гайдук". Ему показалось, что я пьяный и он тут же начал меня избивать. Бил с такой жестокостью, что сломал ребро, которое порвало мне легкое. Видимо, этого показалось офицеру мало, и он укусил меня за нос. После избиения мне стало плохо, приехали медики и диагностировали разрыв легкого. Экспертиза показала, что я был абсолютно трезвым – акт экспертизы специально вам пришлю. Сейчас нахожусь в Харьковском госпитале, меня лечат. Я написал заявление в ВСП и военную прокуратуру, но делу явно не хотят давать ход – избивший меня офицер по прежнему служит в части", - рассказал "Стране" избитый сержант.

Комментарий командования части "Стране" пока получить не удалось.

Результаты теста Валерия Земляного на алкоголь

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Впрочем, командир батальона с позывным "Филин" подполковник Вячеслав Власенко опроверг все обвинения в неуставщине в его части на своей странице в социальных сетях, назвав избитых солдат "пьяницами".

Также "Страна" писала, как в 28 бригаде командир недавно до смерти избил своего подчиненного – сержанта Ярослава Гончарука вчера похоронили в Одессе.