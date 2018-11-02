Украинская хоккейная лига выступила в поддержку акции "Movember" и предлагает присоединиться к ней всем желающим болельщикам и игрокам клубов УХЛ, об этом говортсья на сайте лиги.

В ноябре по всему миру стартует ежегодная акция "No Shave November" ("Небритый Ноябрь", "Ноябрь Без Бритья") которая продлится ровно месяц. Суть акции заключается в том, чтобы привлечь внимание к проблеме раковых заболеваний у мужчин, в частности рака предстательной железы.

Правило одно: не бриться месяц.

Если говорить об истории "Movember", то основной целью акции является благотворительность и привлечение внимания к раковым заболеваниям мужчин, что подразумевает отращивание усов в течение месяца. Фонд "Movember Foundation" начал благотворительную деятельность в 2004 году с Австралии и Новой Зеландии, а в 2012 году издание Global Journal внесло Movember в список популярнейших неправительственных организаций мира.

Стоит отметить, что с годами акция становится всё популярнее и к ней присоединяются тысячи людей по всему миру. Например, в Дании появились автобусы "с усами" и рекламные плакаты компаний с соответствующей атрибутикой.

Хоккеисты и поклонники хоккея также не остаются в стороне и из года в год в ноябре выступают в поддержку "усатой" акции. Например, обладателем лучших усов в НХЛ стал вратарь Монреаль Канадиенс Кэри Прайс.

"Небритый Ноябрь" коснулся и украинского хоккея – два года назад в поддержку акции выступили Виктор Захаров, Денис Петрухно и Всеволод Толстушко, которые весь месяц не брили усы и таким образом старались привлечь внимание к раковым заболеваниям мужчин.

"Принять участие в акции "Movember" очень легко. Но этим маленьким поступком вы поможете мужчинам во всем мире быть счастливыми и здоровыми" - говорится в сообщении УХЛ.

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