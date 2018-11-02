В Московском патриархате бурно отреагировали на заявление представителя Константинопольского патриархата архиепископа Телмисского Иова, который заговорил о возможных санкциях в адрес РПЦ, если она не перестанет противиться автокефалии для Украины. Об этом сообщает "Интерфакс".

В частности, в комментарии агентству пресс-секретарь патриарха Кирилла Александр Волков заявил, что владыка Иов не является официальным спикером Константинопольской православной церкви, поэтому его слова не могу быть восприняты как официальная позиция.

"Его выходящие за разумные рамки заявления ничем, кроме как личной злобой к Русской церкви, объяснить нельзя", - сообщил Волков.

Кроме того, он добавил, что, в противном случае, "все поименованные им поместные Церкви могут начинать готовиться к блицкригу на свою самостоятельность со стороны "большого брата"".

По мнению Александра Волкова, меры, о которых заявил архиепископ, являются "несуществующим оружием", использование которого неуместно в данной ситуации.

Отметим, что это не первый комментарий Волкова по данному поводу. Ранее он заявил, что в РПЦ обеспокоены состоянием "душевного и духовного здоровья" архиепископа Иова и готовы "помочь с лечением собрату".

Кроме того, мы писали, что в РПЦ заявили, что не обязаны подчиняться решениям Константинополя.