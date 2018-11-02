В Киеве закрыта станцию "Майдан Незалежности".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.

"Станцию "Майдан Незалежности" + пересадку на станцию "Крещатик" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - сказано в сообщении

Фото: facebook.com/kyivmetro/

Как сообщала "Страна", в Киеве эвакуировали более 2 тысяч пассажиров ж/д вокзала из-за сообщения о минировании.

Мы писали, что в Киеве из-за сообщения о заминировании закрыта станция метро "Площадь Льва Толстого".

Также мы писали, что в Днепре полиция проверяет заминированный Амурский мост, движение транспорта перекрыто. На мосту остановилось движение троллейбусов, трамваев и поездов. Пешеходов с моста полиция также эвакуирует.