В городе Подольск Одесской области женщина задушила своего 4-месячного ребенка. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП Одесской области.

По данным правоохранителей, о смерти малыша стало известно от фельдшера скорой помощи, который, прибыв на вызов 1 ноября, констатировал смерть ребенка. Мать младенца сообщила, что ее сын не болел, ночью она его накормила, перепеленала и уложила спать, а утром обнаружила мертвым.

Однако после этого, на допросе, она призналась, что дела обстояли не так. По ее словам, всю ночь мальчик сильно плакал, она никак не могла его успокоить, после этого она подошла к нему и закрыла его рот рукой. Младенец затих, позже выяснилось, что он задохнулся.

Женщину подозревают в умышленном убийстве, ее уже задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение. Продолжается следствие.

Видео: YouTube/ Поліція Одещини

Напомним, в Черкассах в общежитии обнаружили коробку с убитым младенцем.

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