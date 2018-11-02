Банкиры никак не научатся правильно рассчитывать потребность рынка в долларе, и рубят его курс. 2 ноября он упал на межбанке на 3 копейки и остановился перед выходными в рамках 28,07-28,09 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Базово рынок ждал совсем другого: в начале каждого месяца нерезиденты скупают доллар под вывод на родину заработанных в Украине дивидендов. Нацбанк давно утвердил для них лимиты такой репатриации денег, и иностранцы не первый год это делают. Практически по часам с 1 по 3-4 число каждого месяца появляются на межбанке с крупными покупками валюты. Потому в этот период всегда растет курс доллара.

Но только не в этот раз. Сегодня финансисты переоценили нерезидентов. Набрали себе на позицию столько валюты под перепродажу, сколько рынку просто не нужно было.

"Спрос на валюту был большим, собственно, как в начале каждого месяца. Никто не выжидал - торговали очень активно. Просто банки предложили покупателям больше, чем было нужно", - объяснил Гриненко.

Отсюда и удешевление валюты на повышенном спросе. Рынок торговался на реальном спросе, без искусственных накруток и перегибов, поскольку спекулянты сосредоточились на торговле с евро.

"Спекулятивная активность рынка была преимущественно сосредоточена в направлении пары евро/доллар, которая вернулась к росту, оттолкнувшись от локального дна", - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Говорят, что под шумок продаж даже Нацбанк пытался примоститься на покупку доллара. Казначеи видели его с предложениями в Matching, однако не смогли подтвердить фактических сделок. Потому решили, что регулятор в итоге не взял валюты с рынка.

Наличку сдают

Пока на межбанке разметали доллар, на наличном рынке было очень спокойно. Минимальный ценник на продаже валюты людям остался на старом уровне - 28,10 грн/$ (Банк Глобус), в то время как средний диапазон чуть расширился - до 28,20-28,30 грн/$. В нем торговали Укргазбанк, Правэкс-Банк, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, ПУМБ, УкрСиббанк.

При этом выкупали валюту у населения в рамках 27,30-28,12 грн/$.

Банкиры уверяют, что в основном работают именно в этом режиме - на выкупе валюты у населения, потому и стараются максимально занизить цену выкупа. На случай дальнейшего снижения курса доллара.

Верят в МВФ

Кстати, именно это и прогнозировали сегодня американской валюте - снижение курса. "В понедельник старт межбанка, скорее всего, произойдет в рамках 28,03-28,10 грн/$, после чего гривна может еще немного укрепиться. Большого спроса на валюту по понедельникам мы давно не видели: бизнесу невыгодно резервировать с пятницы гривну под эти сделки. Если сохранится сегодняшний настрой и Нацбанк не станет активно скупать валюту, то рынок может двинуться к 28,0 грн/$, а к середине недели даже ниже уйдет. Хотя казначеи продолжат держать в голове потолочные уровни на 28,10-28,15 грн/$", - считает Юрий Гриненко.

Олег Куринной закладывает на понедельник диапазон 28,05-28,15 грн/$. В целом финансисты отмечают спокойный настрой рынка.

"После новости о том, что Украине в декабре получит транш МВФ, бизнес стал меньше придерживать доллар. Конвертируют в гривну почту всю выручку, постоянно поддерживая стабильное предложение на межбанке. Поэтому сейчас подорожание доллара в планы не закладываем", - отметил Гриненко.

Единственный риск, который сейчас выделяют финансисты - это погашение нашим Минфином 7 ноября крупного выпуска гривневых облигаций внутреннего госзайма - на 5 млрд. грн. Казначеи опасаются только одного - что среди держателей ОВГЗ будет много иностранцев. Поскольку они непредсказуемы и им нужен доллар, когда они все заработанное выводят на родину. Однако банкиры не знают, какая часть из пресловутых 5 млрд грн находится в портфеле нерезидентов, потому не могут точно спрогнозировать последствия выплат Минфина.

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