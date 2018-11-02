В Киевской области 15-летняя девочка-подросток выпала из движущейся маршрутки. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ НП в Киевской области.

Инцидент произошел в Ирпене, на улице Садовой. Автобус "Богдан" был забит пассажирами, водитель круто свернул налево на перекрестке, а в это время внезапно открылась одна из дверей маршрутки. В результате 15-летняя пассажирка выпала прямо на дорогу.

Прохожие вызвали скорую. Девочку госпитализировали, из-за падения она получила закрытую черепно-мозговую травму. Правоохранители расследуют инцидент.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, в Киеве 15-летняя девочка, делая селфи, выпала с 13 этажа и разбилась.

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