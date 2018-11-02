Появились подробности захоронения на Петровской аллее в Киеве, возле памятника актеру Леониду Быкову ребенка. Об этом сообщает киевская полиция.

По данным правоохранителей, изначально была найдена плита с ФИО, а также датами рождения и смерти ребенка. Увидевшая плиту киевлянка вызвала полицейских, которые в свою очередь позвонили спасателям.

Они выявили урну с надписями, которые соответствуют написанному на плите.

Правоохранители сообщили, что установили мать погибшего ребенка. Женщина предоставила полицейским копии документов о рождении и смерти ребенка, а также документ о кремации, но не смогла объяснить, кто похоронил прах в парке. Она рассказала, что разошлась и не общается с мужем, поэтому полицейские разыскивают его, чтобы взять объяснения.

По словам источников УП, состава уголовного преступления в данном случае нет, а ребенок в возрасте примерно несколько месяцев умер еще в 2016 году.

"Скорее всего, по линии полиции ничего нет. Здесь уже киевская городская государственная администрация будет принимать решение, куда перезахоронить прах", – уточнили в полиции.

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