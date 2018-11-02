В Пресненский суд Москвы на певца Филиппа Киркорова подала иск 58-летняя Светлана Сафиева. Она требует от него $200 тысяч на роды.

Как сообщает "Mash", "эта дама не просто фанатка, а серьёзная бизнесвумен с охраной и на Майбахе".

Сообщается, что она познакомилась с эстрадным певцом в 2012 году. Спустя пару месяцев женщина забеременела.

"Сразу после родов детей украли (это тоже заметила только она). В это же время двойня появилась у Пугачёвой и Галкина - совпадение?

Сафиева оправилась после того случая и сейчас снова в положении, только теперь ждёт от Киркорова тройню. Но вот отношения разладились - и Света подала в Пресненский суд иск и требует $200 тысяч на роды", - говорится в опубликованном сообщении.

Как сообщала "Страна", лидер Rammstein увез из больницы Светлану Лободу. Она была экстренно госпитализирована прямо с репетиции своего нового шоу, после того, как почувствовала сильные боли в спине и потеряла сознание.

Отметим, что она показала в соцсети дочерей и руку любимого.