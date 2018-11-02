7-8 ноября в Киеве, под зданием Верховной Рады состоится акция владельцев автомобилей с еврономерами, организатором которой выступит общественное объединение АвтоЕвроСила. Об этом со ссылкой на лидера организации Олега Ярошевича пишут "Вести".

Планируется участие 50-70 тысяч владельцев авто. По словам организаторов, митинг не будет иметь отношения к политике, слово будет предоставляться только общественным деятелям, а политические лозунги будут под запретом.

Также на следующей неделе запланированы переговоры с нардепами по поводу Закона, позволяющего растаможивать авто на еврономерах. По данным активистов, представители власти сами не против ездить на нерастаможенных автомобилях. В частности, такое транспортное средство было замечено у Сергея Шахова и еще около десятка парламентариев.

Напомним, что в середине сентября оказалось, что законопроекты №8487 и №8488, регулирующие правила ввоза и растаможки в Украине автомобилей на еврономерах, не готовы ко второму чтению, поэтому их рассмотрение, несмотря на протесты автомобилистов, откложили, по меньшей мере, до начала ноября.

Также мы писали, что Верховный суд объяснил, что не разрешал пользоваться ввезенными для транзита "евробляхами".