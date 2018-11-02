АО "Укргаздобыча" (УГВ) по итогам проведенного среди своих сотрудников конкурса на названия приобретаемых новых буровых станков, назовет их, в частности, именами Богдана Хмельницкого, Ивана Мазепы и Степана Бандеры, передает "Интерфакс-Украина".

"До конца 2018-го мы ожидаем поступление восьми новых буровых станков (станки также буду приобретаться и в 2019 году - Прим. Ред.). И у нас появилась такая гипотеза: если дать новым буровым название в честь Чгероев, которые на протяжении веков боролись за нашу Родину, то скорость бурения вырастет еще в несколько раз", - говорится в сообщении компании.

"Петр Сагайдачный, Иван Мазепа, Богдан Хмельницкий, Король Даныло, Иван Сирко, Олекса Довбуш, Иван Гонта, Степан Бандера, Святослав Хоробрый, Максим Зализняк даже и не думали, что в XXI веке будут продолжать борьбу за независимость нашей страны!", - добавили в компании.

В УГВ напоминают, что компания с целью повышения скорости бурения и увеличения добычи взяла курс на обновление устаревшего бурового оборудования.

Как сообщалось, в конце 2017 года "Укргаздобыча" подписало контракт с Bentec GmbH Drilling & Oilfield Systems (Германия) на поставку пяти буровых станков грузоподъемностью 450 тонн (2000НР) общей стоимостью $110 млн. Первая установка была поставлена компании в октябре 2018 года. В целом до 2020 года УГВ планировала приобрести 20 новых буровых установок разной мощности.

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