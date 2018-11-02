"Составляли по популярности". В Киеве официально утвердили три маршрута для туристов
В Киеве официально официально утвердили 3 основных туристических маршрута и локации. Об этом говорится в соответствующем решении КМДА, передает пресс-служба ведомства.
Они составлены по популярности среди киевлян и гостей города, в том числе с учетом проведенных социологических исследований в рамках развития туристического и общественного пространства в Подольском и Шевченковском районах города Киева.
Список основный туристических маршрутов и локаций столицы:
Маршрут №1:
- Софиевская площадь и улица Владимирская (дом 1-13);
- Андреевский спуск;
- Контрактовая площадь, улица Константиновская (дом 1-19), улица Межигорская (дом 2-18), улица Спасская (дом 1-7);
- улица Петра Сагайдачного;
- Почтовая площадь и Днепровская набережная;
- фуникулер;
- Михайловская площадь.
Маршрут №2:
- Площадь (Майдан) Независимости, улица Крещатик (дом 20-28);
- улица Прорезная;
- Золотые ворота (Золотоворотский сквер);
- улица Владимирская (дом 38-24), Софиевская площадь;
- Пейзажная аллея;
- Воздвиженская окраина (лестница, ул. Гончарная, ул. Воздвиженская);
- улица Верхний Вал, улица Нижний Вал;
- Контрактовая площадь;
- улица Петра Сагайдачного;
- Почтовая площадь;
- фуникулер;
- парк Владимирская горка;
- Арка Дружбы народов (парк Крещатый).
Маршрут №3:
- Площадь Независимости и улица Софиевская;
- Софиевская площадь;
- Андреевский спуск;
- Контрактовая площадь;
- улица Петра Сагайдачного;
- Почтовая площадь;
- фуникулер;
- парк Владимирская горка;
- Арка Дружбы народов (парк Крещатый);
- парк Городской сад;
- Мариинский парк;
- парк Вечной славы и улица Лаврская;
- Киево-Печерская лавра;
- Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне.
А также другие туристические маршруты: Гидропарк (о. Венецианский); Труханов остров; музей "Киевская крепость" (ул. Госпитальная, 24-А); Сырецкий дендропарк.
Официальные туристические маршруты призваны создать положительный имидж Киева как туристической столицы европейского уровня, что должно привести к увеличению туристических потоков и развитию экскурсионного дела.
Как сообщала "Страна", жильцы комплекса "Мега-Сити" перекрывали Харьковское шоссе, протестуя против отключения их домов от коммуникаций,
Напомним, что центральные улицы Киева частично перекроют для автомобилей до 31 июля 2019 года.