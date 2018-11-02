В Киеве официально официально утвердили 3 основных туристических маршрута и локации. Об этом говорится в соответствующем решении КМДА, передает пресс-служба ведомства.

Они составлены по популярности среди киевлян и гостей города, в том числе с учетом проведенных социологических исследований в рамках развития туристического и общественного пространства в Подольском и Шевченковском районах города Киева.

Список основный туристических маршрутов и локаций столицы:

Маршрут №1: 

  1. Софиевская площадь и улица Владимирская (дом 1-13);
  2. Андреевский спуск;
  3. Контрактовая площадь, улица Константиновская (дом 1-19), улица Межигорская (дом 2-18), улица Спасская (дом 1-7);
  4. улица Петра Сагайдачного;
  5. Почтовая площадь и Днепровская набережная;
  6. фуникулер;
  7. Михайловская площадь.

Маршрут №2: 

  1. Площадь (Майдан) Независимости, улица Крещатик (дом 20-28);
  2. улица Прорезная;
  3. Золотые ворота (Золотоворотский сквер);
  4. улица Владимирская (дом 38-24), Софиевская площадь;
  5. Пейзажная аллея;
  6. Воздвиженская окраина (лестница, ул. Гончарная, ул. Воздвиженская);
  7. улица Верхний Вал, улица Нижний Вал;
  8. Контрактовая площадь;
  9. улица Петра Сагайдачного;
  10. Почтовая площадь;
  11. фуникулер;
  12. парк Владимирская горка;
  13. Арка Дружбы народов (парк Крещатый).

Маршрут №3:

  1. Площадь Независимости и улица Софиевская;
  2. Софиевская площадь;
  3. Андреевский спуск;
  4. Контрактовая площадь;
  5. улица Петра Сагайдачного;
  6. Почтовая площадь;
  7. фуникулер;
  8. парк Владимирская горка;
  9. Арка Дружбы народов (парк Крещатый);
  10. парк Городской сад;
  11. Мариинский парк;
  12. парк Вечной славы и улица Лаврская;
  13. Киево-Печерская лавра;
  14. Национальный музей истории Украины во Второй Мировой войне.

А также другие туристические маршруты: Гидропарк (о. Венецианский); Труханов остров; музей "Киевская крепость" (ул. Госпитальная, 24-А); Сырецкий дендропарк.

Официальные туристические маршруты призваны создать положительный имидж Киева как туристической столицы европейского уровня, что должно привести к увеличению туристических потоков и развитию экскурсионного дела.

Как сообщала "Страна", жильцы комплекса "Мега-Сити" перекрывали Харьковское шоссе, протестуя против отключения их домов от коммуникаций,

Напомним, что центральные улицы Киева частично перекроют для автомобилей до 31 июля 2019 года.

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