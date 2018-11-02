Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 28,095 грн/$1 с 28,1125 грн/$1 днем ранее, сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков. Падение курса доллара началось еще в прошлую пятницу.

График цены доллара на межбанке. Фото: minfin.com.ua/currency/

Котировки гривни к окончанию торгов составили 28,08-28,11 грн/$1. По данным Нацбанка, справочное значение курса гривни к доллару 2 ноября укрепилось до 28,1389 грн/$1 с 28,1778 грн/$1.

Также Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 5 ноября до уровня 28,132823грн/$1 по сравнению с 28,157863 грн/$1 на 2 ноября 2018г.

100 долларов США - 2813.2823

100 євро - 3211.9244

10 российских рублей - 4.2899

Как сообщала "Страна", 2 ноября доллар подняли на 4 копейки, а евро сразу на 26.

Мы рассказывали, что в четверг курс гривни на межбанке укреплялась уже четыре дня подряд.

Ранее банкиры пожаловались, что спекулянты раскачивают курс доллара, не замечая санкций.