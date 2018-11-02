Представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов в интервью ВВС Украина сегодня заявил, что в Украине больше не существует Московского патриархата, а все православные иерархи теперь считаются подчиненными Константинополя.

"Отменой акта 1686 отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине, - сказал архиепископ. - С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто, согласно этому решению синода, являются архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата о своей дальнейшей судьбе".

Это заявление широко разошлось по СМИ. И за шумом вокруг него осталось незамеченными другие слова Иовы в том же интервью. А он сказал, что Вселенский патриархат не признавал Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь (УАПЦ).

Фанар (так называется резиденция Вселенского патриарха Варфоломея) только восстановил в архиерейском сане Филарета и Макария, сняв с них взыскания, наложенные Москвой.

На самом деле, второе заявление прямо связано с первым и не сулит ничего хорошего главе Киевского патриархата Филарету. Что, в свою очередь, может внести серьезные коррективы в процесс подготовки объединительного собора и предоставления автокефалии.

Какие именно - разбиралась "Страна".

Что заявили в Константинополе

Филарета и Макария вернули в лоно Вселенской Церкви, но не признали как предстоятелей церковных структур, пояснил архиепископ Иов (Геча).

Синод Константинопольской Церкви не сделал легитимными Киевский патриархат и УАПЦ. Об этом заявил представитель Вселенского патриархата при Всемирном совете Церквей, архиепископ Телмисский Иов (Геча) в интервью ВВС.

"Мы не признали Филарета и Макария как предстоятелей их Церквей, мы не сказали, что УПЦ КП или УАПЦ являются легитимными, потому что это было бы весьма нелогично: это означало бы, что мы признали две параллельные церковные структуры параллельно еще с третьей канонической структурой, которой был бы Московский Патриархат", – заявил иерарх Фанара.

Архиепископ Иов также уточнил, что "эти епископы восстановлены как архиереи в лоне Вселенской Церкви" (отметим, что глава УАПЦ Макарий Малетич до своей анафемы был священником, а не епископом).

Так Геча разъяснил решение Константинопольской Церкви от 11 октября, которое постановило канонически восстановить Филарета Денисенко и Макария Малетича "до их иерархического или священнического звания".

Черная метка Филарету

Громкое заявление Фанара может означать серьезный откат в вопросе созыва объединительного собора - о просьбе Томоса по автокефалии.

В Константинополе по сути уравняли Филарета, который именует себя патриархом, с другими архиереями украинских православных конфессий. Тем более, как писалось выше, по мнению стамбульских церковников, все украинские священники сегодня находятся в подчинении Константинопольского патриархата (собственно именно для этого Иов и сделал заявление о том, что Московского патриархата больше не существует). А значит, с точки зрения церкви Варфоломея, Филарет имеет такой же статус как и любой митрополит УПЦ МП.

Это резко противоречит роли, которую пытается играть в украинском православии глава Киевского патриархата. Как известно, Филарет открыто желает замкнуть на себя все объединительные процессы - и уже "от своего имени" попросить автокефалию.

"Я был, есть и буду патриархом", - многозначительно заявил по этому поводу предстоятель УПЦ КП еще в октябре, сразу после снятия с него анафемы.

Однако, как уже рассказывала "Страна" в статье "Остановились за шаг до Томоса", такая позиция не устраивает ни УАПЦ, ни тех иереев УПЦ МП, которые, может, и готовы примкнуть к просителям автокефалии. Для первых Филарет слишком авторитарен (чего стоит одна история с уставом будущей новой церкви), для вторых - одиозен.

Да и само руководство Киевского патриархата не горит желанием видеть епископов митрополита Онуфрия на своем церковном съезде.

О чем сделал специальное заявление представитель УПЦ КП Евстратий Зоря.

"Представим себе, митрополит Онуфрий или митрополит Антоний, а они против автокефалии и об этом заявляют, таки придут на Собор. Они скажут, что хотят принять участие. Они же архиереи? Именно так. Из Украины? Да. Значит, скажут они, мы – члены Собора и мы против объединения, против автокефалии. Они не сами придут, а приведут 90 архиереев Московского патриархата. Именно поэтому мы подчеркиваем, что в Соборе принимают участие те архиереи, которые обратились к Вселенскому патриарху с просьбой предоставить Томос об автокефалии, а не все архиереи, которые являются православными и размещаются на территории Украины".

Однако заявление Иона (Гечи) выбивают из-под ног Филарета почву, на которой глава УПЦ КП строит свои претензии на патриаршество - его церковную организацию. И дают остальным "свидетелям Томоса" все больше поводов открыто фрондировать против предстоятеля УПЦ КП.

Как уже писала "Страна", и в Стамбуле, и в украинской власти предпочли бы, чтоб Филарет отказался от претензий на первенство и уступил бы место кому-либо из УПЦ МП (что облегчило бы задачу переманивания в новую церковь архиереев Московского патриархата) или, что не исключено, вообще "варягу" из-за границы.

Что говорят по этому поводу в церквях

В УПЦ КП и УАПЦ пока не отреагировали на заявления Иовы о том, что Константинопольский патриархат не признал их церкви.

В РПЦ же прокомментировали слова Иовы о том, что в Украине уже нет Московского патриархат. Этот тезис там назвали неадекватным и обеспокоились состоянием "душевного и духовного здоровья" архиепископа

"Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья", - сказал пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков в своем Facebook.