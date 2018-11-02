Конституционный суд Украины не будет открывать производство по конституционной жалобе депутата Госдумы РФ, экс-прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской. Об этом со ссылкой на судебные материалы пишут "Українські новини".

Поклонская просила КС рассмотреть конституционность положений части 3 статьи 309 и положений части 4 статьи 399 УПК. В них речь идет о решениях следственного судьи, которые могут быть обжалованы во время досудебного расследования, а также о оставлении апелляционной жалобы без движения, ее возвращении или отказе в открытии производства.

Суд рассмотрел жалобу Поклонской 24 сентября и отказал в открытии производства из-за ее неприемлемости. Но уже 12 октября Наталья Поклонская подала в Конституционный суд еще одну жалобу.

Напомним, ранее появился текст "пидозры" Поклонской о создании ОПГ и преследовании Сенцова.

Также мы писали, что суд разрешил Генпрокуратуре вести заочное расследование по делу Поклонской.