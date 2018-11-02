Филарета и Макария вернули в лоно Вселенской Церкви, но не признали их как предстоятелей (руководителей) каких-либо церковных структур. Синод Константинопольской Церкви не признал Киевский патриархат и УАПЦ в качестве легитимных структур.

Об этом сообщил Представитель Константинопольского патриархата (Фанара) при Всемирном совете церквей, архиепископ Тельмисский Иов (Геча) в интервью ВВС. Также он сообщил, что канонической является Украинская Православная церковь Московского патриархата.

"Мы не признали Филарета и Макария как предстоятелей их Церквей, мы не сказали, что УПЦ КП или УАПЦ являются легитимными, потому что это было бы весьма нелогично: это означало бы, что мы признали две параллельные церковные структуры параллельно еще с третьей канонической структурой, которой был бы Московский Патриархат", – заявил иерарх Константинополя.

Архиепископ Иов также уточнил, что "эти епископы восстановлены как архиереи в лоне Вселенской Церкви".

Согласно официальному коммюнике Фанара, иерархи Константинопольской Церкви постановили канонически восстановить Филарета Денисенко и Макария Малетича "до их иерархического или священнического звания". Главный редактор греческого сайта Orthodoxia.info Андреас Лударос заявил, что в тексте решения Фанара о снятии анафемы нет и намека на признание Киевского "патриархата".

Как сообщала "Страна", Патриарх Антиохийский и патриарх Сербии призвали Варфоломея восстановить братский диалог с РПЦ.

Напомним, что в Украинской православной церкви (МП) заявили о попытке захвата столичного храма Киевским патриархатом.