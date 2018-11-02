Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск планирует отказаться от инвестиций Саудовской Аравии из-за прецедента с журналистом Джамалем Хашогги, который был убит дипломатами в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом со ссылкой на Bloomberg пишут "Українські новини".

О сотрудничестве с Саудовской Аравией Илон Маск заявил в августе текущего года. Он вел переговоры с одним из фондов королевства, который собирался выкупить акции компании Tesla. Однако после убийства Хашогги, смерть которого Маск назвал "действительно ужасной", он сообщил, что "вероятно" откажется от инвестиций.

Напомним, что в прокуратуре Стамбула утверждают, что журналиста Хашогги задушили сразу, как он зашел в здание саудовского консульства. Далее, согласно этой версии, его труп расчленили и уничтожили в кислоте.

Также мы писали, что ЕС предложил ввести оружейное эмбарго против Эр-Рияда из-за убийства журналиста Хашогги.