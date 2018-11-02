Стоимость хлеба в Украине к концу текущего года возрастет в среднем на 5% из-за роста минимальных зарплат. По словам главы Ассоциации Алексея Дорошенко, на конец сентября 2018 года средняя стоимость белого хлеба составляла 16,1 грн/кг из муки первого сорта и 20,2 грн/кг из муки высшего сорта. Об этом он написал в Facebook.

"В нашей стране уже не самый дешевый хлеб в Европе. В Литве можно приобрести самый дешевый килограмм белого хлеба за 13,1 грн, Польше - по 17,8 грн и Украине - по 19,2 грн. В Эстонии его можно найти по 69,5 грн. При этом вероятно, что хлеб в этих странах мог быть испеченным с украинского зерна. Украинские хлебопеки часто говорят, что производить дешевый социальный хлеб невыгодно. Но пример соседних стран показывает, что это может быть выгодно даже в Европе", – отметил Дорошенко.

Фото: facebook.com

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