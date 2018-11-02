Введение Российской Федерацией санкций против ряда украинских граждан и юридических лиц согласовывалось с украинской стороной, считает бизнесмен, экс-глава Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский, сообщает УНИАН.

По его мнению, это объясняет вхождение в санкционный список РФ активов бизнесмена Виктора Пинчука.

"В список попал лично Виктор Пинчук и многие его активы - медийная компания StarLightMedia, не самый крупный банк Кредит-Днепр и другие. На мой взгляд, это вызвано тем, что отношения Порошенко и Пинчука испортились, о чем говорят регулярные наезды в адрес последнего со стороны Банковой и Институтской", - отметил Коломойский в комментарии журналистам.

Как сообщала "Страна", попавшая под российские санкции Тимошенко представила процесс смены темников на Банковой.

Мы рассказывали, против кого и зачем на самом деле ввела санкции Россия.

А также отвечали на вопрос, чем грозит Украине санкционный указ Путина.