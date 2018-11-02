Нардеп Евгений Мураев заявил о намеренном подрыве здания бывшего завода "Транссигнал", где базируется его новый телеканал. Об инциденте он написал на своей странице в Facebook.

По словам лидера партии "Наши", происшествие случилось 28 октября. О том, что это был именно взрыв свидетельствует интенсивность распространения огня, которую зафиксировали видеокамеры.

"Взрыв в центре Европейской столицы. В здании, где находилось около сотни человек! Взрыв направленного действия. Планировали подорвать масляный трансформатор. Был бы атеистом, сказал бы, что у них что-то пошло не так. Последствия могли быть трагическими, но слава Богу, никто не пострадал, а значит мы на правильном пути", - написал Мураев.

Нардеп отмечает, что спустя пять дней после инцидента он не дождался реакции от правоохранительных органов. Кроме того, Мураев подчеркивает, что он будет требовать расследования инцидента и квалификации его как теракта, а также возбуждения уголовного производства через суд.

Отметим, что в октябре в Киеве уже происходил пожар в этом же здании. Тогда стало известно, что тут будет базироваться новый канал лидера партии "Наши", который будет носить одноименное с политической силой название. Кроме того, Евгений Мураев анонсировал его открытие уже 7 ноября.

Скриншот: Facebook/ Евгений Мураев

Фото: Facebook/ Евгений Мураев

Напомним, 15 октября в центре Киева горело здание, где нардеп Мураев собирается открыть новый телеканал.

Также мы писали, что нардеп Мураев объявил, что телеканал NewsOne продан человеку Медведчука.