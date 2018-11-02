В Русской православной церкви назвали неадекватными слова представителя Вселенского патриархата, архиепископа Тельмиского Иова о прекращении существования Украинской православной церкви Московского Патриархата. Об этом заявил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков в своем Facebook.

По его словам, в РПЦ обеспокоены состоянием "душевного и духовного здоровья" архиепископа. "Звучат очень тревожные заявления архиепископа Иова (Гечи). Мы серьезно обеспокоены состоянием его душевного и духовного здоровья", - сказал Волков.

Он добавил, что при необходимости РПЦ "готова помочь собрату" с лечением или с направлением его на обучение в одну из семинарий русской церкви.

Скриншот: facebook.com/people/Alexander-Volkov/

Ранее сообщалось, что Константинопольский патриархат отменил акт о передаче территории Украины под администрацию Русской церкви и с тех пор в Украине, фактически, не существует УПЦ Московского патриархата.

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви. Также синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православная церкви Макария.

"Страна" писала о том, что у Филарета предупредили, что на объединительный собор не пустят большинство епископов УПЦ МП.

Ранее Макарий назвал безумием идею проведения Объединительного собора без устава.