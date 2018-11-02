Военная разведка России может вновь обрести свое старое название - Главное разведывательное управление. Об этом пишет ТАСС.

Агенство сообщает, что о желании возродить старое название сообщил президент РФ Владимир Путин. Он поздравлял сотрудников ведомства с наступающим Днем военного разведчика, а также 100-летием ГРУ, которое сейчас носит название Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил.

"Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" - Главное разведывательное управление, надо бы восстановить", - сказал Путин.

Агентство сообщает, что присутствующие при этой реплике разведчики поддержали слова президента РФ аплодисментами.

ГРУ было образовано в 1992 году после разделения остатков Вооруженных сил СССР. В 2010 году ведомство переименовали в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России.

Напомним, у Омеляна заявили, что получили от Британии доказательства участия ГРУ в кибератаке на Киевский метрополитен и одесский аэропорт.

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