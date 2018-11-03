В субботу, 3 ноября, Шахтер встречается с Динамо на поле в Харькове в рамках Премьер-лиги чемпионата Украины по футболу. Клубы уже сыграли в этом сезоне УПЛ, матч первого круга завершился победой киевлян 1:0.

Начало игры Шахтер - Динамо 3 ноября в 17:00, место встречи - стадион "Металлист". Матч транслирует онлайн Футбол 2. "Страна" ведет онлайн-репортаж футбольного поединка.

84 Еще одна замена у Динамо. Виталия Буяльского заменил Денис Гармаш.

83 Игроки Динамо выровняли игру. Перепасовка на половине поля Шахтера. Эпизод завершился свободным ударом в исполнении Пятова.

80 Угловой у ворот гостей. И свободным ударом далеко в поле выбил мяч Бойко.

76 Третья замена у Шахтера, первая у Динамо. В составе горняков Алана Патрика заменил Виктор Коваленко (полузащитники). У гостей Владимира Шепелева заменил Данило.

74 На контратаках играет Динамо. Горняки хотят "дожимать". Выдающийся матч проводит Шапаренко. Снова и снова прорывается в штрафную горняков полузащитник Динамо.

69 Из пределов штрафной "горняков" Шапаренко пробил в угол ворот Шахтера. Но вытянул мяч Пятов.

66 вратарь гостей Денис Бойко справился с дальним ударом по центру.

64 Желтую карточку получил Миколенко. Пострадал Мораес.

64 Но буквально тут же "вспыхнула" вновь. Мяч влетел в сетку ворот "горняков" после удара Цыганкова, но гол отметил главный судья. Офсайд. И бурное негодование гостей.

63 Слегка успокоилась игра.

59 Вторая замена в составе Шахтера. Ярослава Ракицкого заменил Николай Матвиенко.

58 Угловой у ворот Динамо.

54 ГОЛЛЛЛ! И в ответной атаке Мораес сравнивает счет! Вышедший на замену Тайсон выбежал на Бутко, сместился вправо и прострелил вдоль линии ворот Динамо. Точно на своего бразильского коллегу, тому оставалось только забить в пустые ворота.

54 Удар Шапаренко щечкой в дальний угол. Вратарь Шахтера справился.

53 Шапаренко и Буяльский в движении, в пас, пытались помочь друг другу пройти защиту Шахтера. Не удалось

52 В центре поля держится мяч.

49 Угловой с правого фланга атаки у ворот Динамо. Счет прежний.

48 Обменялись атаками команды. Сперва опасность возникла у ворот Бутко, а затем в игру пришлось вступать уже Пятова. Качели продолжаются.

45 С Богом! Второй тайм начался!

В перерыве произошла первая замена в матче. Полузащитника "Шахтера" Дентиньо заменил восстановившийся после травмы Тайсон.

18:04 После перерыва на поле первыми выбежали "горняки". Короткая разминка и подопечные Пауло Фонсеки "расставились" по своей половине поля.

45+2 Свисток. Перерыв.

2 минуты ко второму тайму добавил арбитр

44 Ракицкий получил желтую карточку за срыв атаки Динамо.

И бурная радость болельщиков Динамо.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Katya Kislyuk (@_ekaterina_2012_) 3 Лис 2018 р. о 8:53 PDT

43 Гоолллл. Николай Шапаренко вбил мяч в ворота Шахтера после очередного паса от Сидклея в штрафную "горняков" с левого фланга. Динамо в очередной раз открыло счет.

41 Исмаили не успел к дальнему пасу на левом фланге Динамо. Свободный удар. Мяч в игру ввел Бойко.

40 Развивавшего контратаку горняков Алана Патрика сбили в центре поля, на половине гостей.

38 Болбат в подкате остановил Кендзеру на левом фланге обороны динамовцев.

36 Слегка успокоилась игра после очередного удара выше ворот Динамо. Наиболее опасны пока контратаки обеих команд.

33 Вербич в контратаке пробежал по правому флангу 3\4 поля и ворвавшись в штрафную пробил мимо ближней штанги ворот "горняков".

31 Буяльский пробивал из полукруга перед штрафной Шахтера. Выше полетел мяч.

29 Перепасовываются защитники Шахтера, динамовцы прессингуют у самой штрафной "горняков". А перед тем Степаненко в подкате выбил мяч из-под ног Вербича.

28 Первая желтая. Степаненко предупрежден за фол против Шапаренеок на половине поля Динамо.

26 На встречных курсах обе команды. Кому нужна эта ваша защита.

24 В ответной контратаке "2-2" Алан Патрик оказался с мячом в штрафной Динамо и на скорости пробил мимо правой штанги ворот киевлян.

22 Едва не забило Динамо. После прострела Сидклея с левого фланга атаки в штрафную Шахтера к мячу буквально сантиметры не дотянулся Вербич. Перед ним уже были пустые ворота. Голевой момент без гола.

20 Мораес намеревался пробить через себя в штрафной Динамо. Но мяч до него так и не долетел. Но эффектно выпрыгнул бразилец.

Откровенно раздосадован свистком судьи наставник динамовцев Александр Хацкевич. Как и сам Цыганков.

18 Поперечный пас Фернандо на просившего мяч Степаненко перехватили и капитан Динамо и Цыганков уже убегал один на один к вратарю "горняков" Пятову, когда прозвучал свисток судьи. Он зафиксировал фол на Степаненко.

17 Степаненко ворвался в штрафную Динамо, но лишь катнул "круглого" щечкой в сторону ворот. Мяч забрал Бойко.

16 Мораес отобрала мяч у "гостя" и прострелил с левого фланга в штрафную киевлян. Небольшой "пинбол" и снова опасность миновала.

14 Навес Степаненко в штрафную Динамо. До мяча не добрались ни защитники Динамо, ни "горняки", на выходе сыграл Бойко.

13 Исмаили чуть-чуть не успел к мячу после верхового заброса. Вратарь Динамо Бойко ввел мяч в игру.

12 Мяч у "горняков". В центре поля уронили Болбата.

9 Сидклей прорвался по левому флангу атаки. Угловой у ворот Шахтера. И после подачи мяч в руках Пятова

8 Навес в штрафную киевлян. И снова выбили в поле мяч игроки Динамо.

6 Майкон дальним пасом выводил Мораеса один на один с Бойко. Чуть-чуть не успел нападающий Шахтера

3 Первый "пожар" у ворот Бойко после прорыва "горняков" по левому флангу. Но отбились динамовцы.

2 Горняки начали с атаки.

17:02 (1) С Богом! Поехали! "Шахтер" ввел мяч в игру!

16:58 Время гимна.

Видео: youtube.com/XL Live

16:57 Команды выходят на поле.

16:56 Футболисты уже в туннеле.

16:52 На поле появились заводные девчонки. Предматчевый разогрев.

Переглянути цей допис в Instagram Погнали..... Допис, поширений Katya Kislyuk (@_ekaterina_2012_) 3 Лис 2018 р. о 7:56 PDT

16:48 На стадионе звучит гимн Шахтера.

Видео: youtube.com/Airwolf10002

16:43 Команды завершили разминку. Скоро всё начнется!

16:35

У гостиницы "Kharkiv Palace" сегодня днем собрались болельщики Шахтера. Они пришли не зря. Михаил Мудрик с удовольствием фотографировался со всеми желающими.

16:32 У стадиона сегодня было немало болельщиков Динамо, но гостевой сектор на самой арене еще пуст.

16:25 На поле появились футболисты Шахтера.

16:20 Первыми на поле стадиона "Металлист" выходят динамовцы.

16:19 Скоро все начнется!

16:16 За сегодняшнем матчем следят буквально отовсюду:

Фото: twitter.com/Adel_koke

"14-е украинское классико проходит сегодня в Украине между Динамо Киев и Шахтером с Востока".

16:14 Стартовый состав Шахтера:

Шахтер: Пятов - защитники Бутко, Ракицкий, Кривцов, Исмаили, - полузащитники Майкон, Степаненко, Болбат, Патрик, Дентиньо - нападающий Мораес

На замене у Паулу Фонсеки сегодня: Шевченко, Матвиенко, Хочолава, Нем, Коваленко, Тайсон, Тотовицкий.



Динамо: Бойко - защитники Пиварич, Бурда, Кендзьора - полузащитники Буяльский, Миколенко, Шепелев, Сидклей, Шапаренко, Циганков, - нападающий Вербич

В резерве Александра Хацкевича: Бущан, Сидорчук, Че Че, Морозюк, Гармаш, Шабанов, Супряга.

16:02 Скоро узнаем)

Фото: twitter.com/Donetsk_Live

16:00 Сегодня в Харькове обещают переменную облачность без осадков, днем +9...+11, к вечеру похолодает до +5.

15:57 Команда Динамо прилетела в Харьков накануне матча - 2 ноября.

15:55 Матч Шахтер - Динамо болельщики "горняков" могут смотреть со скамьи запасных. Такой пакет можно было приобрести на аукционе. Он также включает проживание в Premier Palace Hotel Kharkiv вместе с командой, участие в предматчевой прогулке и сувениры с автографами футболистов.

15:52 Перед встречей с "сине-белыми" Шахтер выпустил видеоролик, в котором напомнил как раньше проходили матчи двух клубов.

15:50 В день матча на улицах и стадионе "Металлист" усилят меры безопасности. Охрану обеспечат почти две тысячи правоохранителей и нацгвардейцев. Ожидается, что в город прибудут около 20 тысяч болельщиков.

Положение в УПЛ

В турнирной таблице Премьер-лиги после 13 туров Шахтер занимает первое место с 34 очками, на втором месте Динамо, которое отстает на 5 пунктов. У Шахтера - 11 выигрышей, 1 ничья и 1 поражение. У Динамо - 9 выигрышей, 2 ничьих и 2 поражения.

Кадровые потери

Перед матчем тренер горняков Паулу Фонсека отметил, что в составе Шахтера много травмированных. Тарас Степаненко получил повреждение, в матче с Олимпиком подвернул ногу Фернандо. При этом на поле может выйти Тайсон, который вернулся к тренировкам после травмы, которую получил в матче с Зарей. А вот Марлос пока на стадии восстановления и его участие в дерби остается под вопросом.

На заключительной тренировочной сессии перед встречей с "сине-белыми" Тайсон занимался в общей группе, Фернандо - в индивидуальном режиме.

У Динамо на поле не выйдет дисквалифицированный на три матча Тамаш Кадар, который в матче с Ворсклой плюнул в сторону арбитра. Перед игрой с Шахтером он написал повторное письмо в дисциплинарный комитет ФФУ (на первое ему не ответили) с просьбой сократить время дисквалификации, чтобы принять участие в матче 3 ноября. Кадар назвал свою ошибку сомнительной, но признал право ФФУ дисквалифицировать его. При этом он упомянул, что игрока Шахтера Исмаили за агрессивное поведение отстранили не на три, а на два матча из-за игры с Динамо. На это в квалификационно-дисциплинарном комитете ответили, что плевок в сторону официального лица наказывается отстранением на шесть матчей, так что в отношении Кадара вынесли максимально щадящее решение уже с учетом всех смягчающих обстоятельств.

При этом спортивные эксперты отмечают, что Кадара все-таки есть, кем заменить, а возможное отсутствие Тайсона и Марлоса будет более ощутимо для Шахтера.

Что касается тренерства Александра Хацкевича, то уже давно циркулируют слухи, что Игорь Суркис может найти ему замену и пригласить иностранного тренера, но спортивные СМИ склоняются к тому, что вряд ли это произойдет в разгар сезона, а вот зимой - возможно.

Прогнозы на матч Шахтер - Динамо

Победа Шахтера увеличит разрыв между соперниками до 8 очков.

Победа Динамо позволит сократить отставание от лидера УПЛ до 2 очков.

Ничья по большому свету ничего не поменяет, разве что Александрия, которая занимает третье место, сможет сократить разрыв с Динамо.

Букмекеры принимают большинство ставок на победу дончан. При этом фаворитами называют и киевлян с учетом статистики последних восьми матчей между клубами, пять из которых завершились победой киевлян.

Противостояние Динамо и Шахтера

За годы независимости Шахтер и Динамо провели 58 игр во всех турнирах: 18 из них выиграл Шахтер, 24 - Динамо, 16 матчей окончились ничьей. Разница мячей 75:67 в пользу "сине-белых".

Перед игрой пресс-служба ФК Шахтер опубликовала видеоподборку лучших 10 голов дончан в матчах с Динамо.