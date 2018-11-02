Начаты государственные испытания модернизированного ЗРК "ОСА-АКМ". К ним приступило Государственное Киевское конструкторское бюро (ГККБ) "Луч" совместно с военными. Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на столичное предприятие.

Программа госиспытаний модернизированного ЗРК "ОСА-АКМ" стартовала в ходе прошедших 1 ноября на полигоне "Ягорлык" в Херсонской области боевых стрельб зенитных ракетных подразделений ЗРК С-300ПС, С-300ПТ Бук-М1.

"Также прошли контрольные и летные испытания ракет к ЗРК С-125М1 и государственные испытания модернизированного ЗРК "Оса-АКМ", - сообщили в ГККБ. Детали реализуемой оборонной госпрограммы в сообщении не уточняются.

По данным из открытых источников, в условиях новых вызовов гибридной войны РФ и военных действий на востоке Украины, модернизированные ГККБ "Луч" ЗРК с новыми ракетами в начале 2018 года подтвердили свои тактико-технические характеристики. Максимальная дальность поражения новых ракет составляет 40 км, максимальная высота – 25 км.

ГККБ "Луч" - один из ведущих украинских разработчиков вооружения широкого спектра, в первую очередь, авиационного и противотанкового вооружения, с 2011 года по решению правительства входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

В условиях военного времени предприятием освоена разработка и производство высокоточного противотанкового вооружения. Среди разработок ГККБ "Луч" отвечающие стандартам НАТО ПТРК "Стугна" калибра 100 мм и дальностью 5 км, "Конус"(120/5), "Комбат" (125/5), Falaric (90/4 и 105/5), а также ПТРК "Стугна/Скиф" (152/5,5), "Барьер" (130/5), "Корсар" (107/2,5).

ГККБ "Луч" также ведет сегодня разработку перспективного противокорабельного вооружения. По данным ГККБ, госиспытания нового берегового противокорабельного комплекса "Нептун" с крылатой ракетой (КР) дальностью до 300 км, намечены на первое полугодие 2019 года.

С 2015 года ГККБ Луч" также задействовано в работах по созданию и модернизации зенитных ракетных систем и комплексов противовоздушной обороны (ПВО), включая модернизацию и доработку ЗРК "БукМ1" и ЗРК С-300П.

Укрепление системы ПВО Украины отнесено к числу приоритетов отечественного ОПК в условиях новых долгосрочных вызовов обороноспособности государства.

Фото: facebook.com/kpszsu

Как сообщала "Страна", небо над Черным морем в Херсонской области перекроют из-за испытаний Украиной ракет средней дальности. Предположительно они пройдут с 1 по 4 ноября.

Напомним, что ВСУ получили партию отремонтированных "Ураганов".