Сегодня в Украине объявили траур по поводу события трехсотлетней давности - сожжения гетманской столицы Батурина войсками Петра Первого. Этому эпизоду времен русской-шведской войны сегодня исполнилось 310 лет. 

Траур установлен по всей Украине, хоть дата и не слишком круглая - да и откровенно далекая от современных украинцев. Примерно как разорение Киева татарами в пятнадцатом веке или еще раньше - половцами. 

Тем не менее в эфире украинского радио сегодня пытаются не ставить развлекательной музыки и всего прочего, что мешает скорбеть по казакам Ивана Мазепы, которых в Батурине уничтожили войска Алексадра Меньшикова. А на экранах ТВ появилась траурная свечка. 

В Сети уже отметили странную избирательность властей в поводах для траура: для них выбираются исключительно эпизоды, связанные с Москвой. Недавно в Украине, к примеру, объявили траур по жертвам красного террора. Что не мешало, впрочем, "несознательным" гражданам вовсю веселиться и даже плясать гопак

Что известно о взятии Батурина в 1708 году

Сегодня, 2 ноября, в Украине объявлено Днем траура. Телеканалы в углу экранов разместили горячие свечи. А в полдень по всей стране была объявлена минута молчания. В целом массовых траурных по стране не проходило. 

Поскольку не всем украинцам известны основания для скорби, "Страна" рассказывает, что случилось. Согласно указу президента, страна чтит память погибших в Батуринской трагедии, которая случилась в 1708 году. 

В то время Батурин был столицей гетмана Ивана Мазепы. Сейчас это город в Бахмачском районе Черниговской области. Взятие Батурина - один из эпизодов русско-шведской (или Северной) войны, которая продолжалась с 1700 по 1721 год. В ее результате Швеция, которая до этого была новой и амбициозной европейской империей, сжалась почти до нынешних своих размеров. 

Иван Мазепа

По соглашению 1654 года, украинская гетманщина переходила под протекцию российского царя, но сохраняла самоуправление, вооруженные силы и независимость во внутренних делах. При этом гетман Иван Мазепа, как оказалось, искал возможности для смены внешнеполитического курса страны. Для этого он изменил Петру I и втайне от него начал переписку с Карлом XII - королем Швеции и успешным на то время завоевателем. 

В 1708 году поход Карла XII на Смоленск и Москву усложнился, поскольку русские войска начали использовать тактику "выжженной земли", лишая противника необходимых ресурсов. Спасая свое войско от разорения, шведский монарх направил его на зимовку в нетронутую войной Украину.

В этих условиях Мазепа предложил шведскому королю свою резиденцию в Батурине. Узнав об этом, Петр I отдал приказ Меньшикову уничтожить город. В нем было множество припасов и укрепленный замок. Поэтому задачей Меньшикова было взять Батурин до прихода туда Карла. 

Это ему удалось - причем здесь сыграла свою роль невероятная удачливость авантюриста Меньшикова. Укрепленный Батурин он пришел брать с минимум артиллерии - поэтому вести осаду ему бы пришлось долго. Дело решилось благодаря предательству казацкого полковника Ивана Носа, который провел русские войска в Батурин тайным ходом. После этого исход сражения был предрешен. 

Город буквально за два часа был разрушен и сожжен, погибли многие жители. Цели было две - не оставить Карлу места для зимовки и "преподать урок" на примере Батурина другим потенциальным изменникам. 

По разным оценкам, число погибших составляет от 11 до 15 тысяч. Что касается жестокости войск Меньшикова, то тут оценки разнятся - вследствие широкой политизированности этого вопроса. Историки, благоволящие Мазепе или критикующие Российскую империю, обычно живописуют ужасы казней и пыток, в том числе против женщин и детей Батурина. Это также подтверждают и ряд российских историков.

Другие же исследователи признают, что множество жителей погибли, но больше от пожаров и разрушений. И приводят универсал гетмана Ивана Скоропадского того же 1708 года, который разрешал жителям Батурина снова селиться в городе - значит, не всё население города погибло. При этом обеими сторонами признается факт пыток и жестоких казней против сердюков - верных Мазепе казаков. 

Памятный крест жертвам Батуринской трагедии

"Украинцы воевали с обеих сторон". Реакция соцсетей

Одним из первых о Батуринской трагедии (так ее называют в официальной историографии) вспомнил Петр Порошенко.

"Вся Украина купается в крови. Меншиков показывает ужасы московского варварства", - писали французские газеты о страшных событиях, которые произошли в Батурине в 1708 году.

Нечеловеческая жестокость, с которой московские войска вырезали жителей, разграбили и сожгли столицу гетмана Мазепы только за желание быть свободными от московского царя, шокировала всю Европу. Жертвами резни в Батурине стали около 15000 человек - московская орда НЕ сжалилась ни над старыми, ни над женщинами, ни над детьми. Воспоминание о тысячах невинно оборванных жизней навсегда останутся в нашей памяти, памяти всего народа.

Сегодня, как и столетия назад, Россия продолжает орудовать своими "проверенными методами" - коварной агрессией и жестокостью. И Украина остается щитом, который защищает границы Европы от болезненных планов Кремля".

Экс-представитель Украины в Контактной группе Роман Бессмертный тоже рисует ужасы геноцида:

"На Кресте, что стоит в Батурине, есть копия иконы, которую нашли во время раскопок на скелете женщины с ребенком. 310 лет назад, 2 ноября по старому стилю, вода в реке Сейм стала красной от крови. Российские солдаты вырезали тогда почти 15 000 человек истребили целый город.

Но история Батурина, как и многих других трагических страниц взаимоотношений и проявлений агрессивности Москвы, остается до сегодняшнего дня не только не изученной, но и до конца не осознанной".

Однако многие усматривают в трауре чисто политические мотивы. Журналист Владимир Полуев удивляется, почему общегосударственный траур не вводился после бойни в Керчи. 

"Сегодня оказывается государственный траур. Из-за событий в Батурине в 1708 году. Напомните, после массового убийства в украинской Керчи траур на госуровне объявляли?"

Блогер Макс Бужанский напомнил другие исторические даты, которые украинское руководство не интересуют - поскольку они касаются войны не с русскими, а с поляками. 

"370 лет первой победы под Желтыми Водами, в этом году никто не отмечал. И 370 лет под Корсунем, тоже. И 370 под Пилявцами, старик Хмельницкий намолотил тем летом, гуляй, не хочу.

Не хотят. Хотят траур. Например сегодня, 310 лет со дня взятия Меньшиковым Батурина.

Текст - Батурин, символ независимости, уберите подальше, козероги тупые, и никому больше никогда не показывайте. Ибо после взятия его, добрый наш бывший Гетман Иван Степанович Мазепа направил к Петру посланца, полковника Данила Апостола.

С предложением изловить Карла Двенадцатого, притащить к Царю и на этом считать разногласия исчерпанными. А по поводу Батурина сказал Орлику- мол всё, за что ни беремся, всё через ж...

Медным тазом. Послание Апостол передал, назад возвращаться не стал. И все остальные не стали".

А нардеп Николай Скорик не может понять, зачем постоянно выпячивать напоказ национальные поражения:

"Еду в машине и слушаю по радио, что сегодня у нас очередной траур и станции убирают из эфира развлекательный контнент. 310 лет Батуринской трагедии. Я в разных постах по разным поводам неоднократно писал, что являюсь сторонником европейских ценностей в части того, что главная ценность- это человеческая жизнь. И любого погибшего жаль, даже если это случилось 310 лет назад.

Но украинцы и в той войне воевали с обеих сторон. И далеко не все из наших предков поддержали действия Мазепы и его сторонников. Многие посчитали поддержку шведов против Петра предательством и нарушением договоренностей, заключённых при Хмельницком.

Украинское общество, как тогда, так и сейчас, разделилось на два лагеря, а казачество на два воюющих лагеря. Историю нельзя переписать, как пытается Вятрович. Все, что было- это наша история. Но есть моменты, которые, как на мой взгляд, не стоит педалировать. Акцент должен быть на том, что может объединить современное украинское общество. Объединять могут Победы. А в результате тех событий Украина проиграла.

Швеция, кстати, которую поддержал Мазепа, после той войны полностью утратила какое-либо глобальное влияние. Сейчас это успешная страна, но без глобальных амбиций. Изучайте опыт шведского социализма, он может быть полезен для Украины. Зачем нам выпячивать национальные поражения да ещё ими гордиться?".

 

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