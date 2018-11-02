В Киеве, в одном из дворов на Харьковском шоссе, обнаружили тело молодого мужчины, который, по предварительным данным полиции, подорвался на гранате. Об этом сообщается на сайте ГУНП Киева.

Об обнаружении тела погибшего мужчины в полицию около 07.00 сообщил местный житель, возле автомобиля которого был обнаружен труп. По указанному адресу немедленно выехали экипаж патрульных, следственно-оперативная группа, взрывотехники и врачи.

"Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными для взрыва. Работники взрывотехнической службы тщательно осмотрели территорию, а затем обнаружили остатки взрывного устройства. По предварительной информации, мужчина мог подорваться на гранате", - уточнили в полиции.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией - самоубийство.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

По предварительной информации, погибший - 24-летний уроженец Полтавской области. По данным "Еспресо", парень подорвал себя на гранате под домом своей бывшей девушки.

"В это время в доме находилась его бывшая девушка с другим мужчиной. Взрыв произошел возле машины этого мужчины", - говорится в сообщении.

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