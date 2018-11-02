Бывшего руководителя Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача планируют доставить в Верховный Суд, где будет рассматриваться его кассационная жалоба на решение судов двух предыдущих инстанций об осуждении его к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщили УНН в пресс-центре Верховного Суда.

"Доставка Пукача планируется", - сказали в суде.

Рассмотрение кассационной жалобы по делу Пукача назначено на 14 ноября.

Напомним, журналист Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. 2 ноября того же года в лесу Киевской области был обнаружен обезглавленный труп, который, по выводам экспертов, мог принадлежать журналисту.

Верховный Суд назначил к рассмотрению дело по кассационным жалобам на решения судов двух предыдущих инстанций в отношении экс-генерала МВД Алексея Пукача, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

29 января 2012 года Печерский районный суд Киева приговорил Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

6 января 2016 года Апелляционный суд Киева оставил без изменений приговор Печерского районного суда, который приговорил экс-начальника внешнего наблюдения МВД Алексея Пукача к пожизненному лишению свободы за убийство журналиста Георгия Гонгадзе.

Пукач был этапирован из Лукьяновского СИЗО в Чертковскую колонию Тернопольской области.

Ранее "Страна" писала о том, что осужденному за убийство Гонгадзе генералу Пукачу пересчитали пожизненный срок по закону Савченко.

Также мы сообщали, что генпрокурор Луценко жалуется, что генерал Пукач не выдает заказчиков убийства Гонгадзе.