В пятницу, 2 ноября, киевлянка сообщила в полицию о жуткой находке. По словам наших источников в МВД, жительница города обнаружила возле памятника актеру Леониду Быкову на Петровской аллее странную гранитную плиту, на которой кустарным способом было нацарапано имя - Фоминых Макар Вадимович.

Полицейские при участии криминалистов провели осмотр места происшествия и выявили под гранитной плитой зарытый труп ребенка. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить причину смерти. Заведено уголовное дело по ч.1 ст.115 УК Украины - Умышленное убийство.

Сейчас полиция осматривает записи видеокамер и опрашивает свидетелей, чтобы установить кто устроил эти жуткие похороны в мемориальном месте в центре Киева и нет ли тут признаков насильственной смерти.

Ранее "Страна" сообщала, что в Краматорске разбили памятник Леониду Быкову, травмированного вандала увезли на скорой.

Также мы рассказывали, что в Сумах установили памятный знак актеру Леониду Быкову.