Сегодня, 2 ноября, на выезде из Киева водитель автомобиля на высокой скорости врезался в бывший пост ГАИ. Об этом говорится в сообщении на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Жесткое ДТП с пострадавшими в Киеве на КП на Вышгород: водитель спортивного Сitroen Busik на высокой скорости врезался в бывшую будку ГАИ и опрокинулся", - говорится в нем. Водителя в тяжелом состоянии госпитализировали. На улице Богатырской на выезде из Киева образовалась пробка.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в центре Киева грабитель украл рюкзак и сразу же попал под колеса полицейских.

Также мы писали о том, что опубликовано видео момента ДТП в Киеве, где мотоциклист влетел в легковушку на Окружной дороге.